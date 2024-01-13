ОВА: В Днепре есть прилеты, в Сумской области повреждены более 20 домов

Российские оккупанты утром 13 января во время массированной ракетной атаки попали в Днепре, пострадавших нет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Днепропетровская ОВА, ОГП.

"Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем.

Но самое главное всегда - люди. К счастью, все целы. Прошло.

Спасибо защитникам неба! Их работа помогла избежать больших последствий".

Перед этим военные сообщили о сбитии двух ракет в Криворожском районе.

Также 13 января утром враг совершил удар по городу Шостка Сумской области.

По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

В результате атаки оккупантов получила ранения мирная жительница. Взрывной волной повреждены по меньшей мере 26 домов.