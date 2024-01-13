Новый глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев

В Киев с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Франции.

"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить преданность Франции своим союзникам и гражданскому населению" , - пишет пресс-служба.

#Украина @steph_sejourne est arrivé à Kyiv pour son premier déplacement sur le terrain, afin d'y poursuivre l'action diplomatique française et de réitérer l'engagement de la France après de se alliés et aux côtés des populations civiles. pic.twitter.com/HRBfxRpJUK — Франция Diplomatie (@francediplo) January 13, 2024

Как отметил министр, помощь Франции Украине является долгосрочным обязательством.

"Почти 2 года Украина была на передовой, защищая свой суверенитет и обеспечивая безопасность Европы. Помощь Франции является долгосрочной. Это подтверждает то, что я приехал в Киев в свою первую поездку" , - заявил глава МИД Франции.

Depuis a partir de 2 años, Ukraine està en première ligne pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de l'Europe. L'aide de la France sinscrit dans la durée. C'est ce que je suis venu dire à Kiev pour mon premier déplacement. pic.twitter.com/xyAlKyKPs3 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 13, 2024

Чего ожидать от визита

Как писало Le Figaro, в Киеве министр встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.

Сначала визит в Украину был запланирован с экс-министром Катрин Колоной, впрочем, Сежурне был назначен вместо нее.

Стоит также напомнить о том, что 8 января в отставку с должности премьер-министра подала Элизабет Борн, а уже на следующий день, 9 января, лидер Франции Эммануэль Макрон назначил на ее должность 34-летнего министра образования Габриэля Атталу.