Новый глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев
В Киев с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Франции.
"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить преданность Франции своим союзникам и гражданскому населению", - пишет пресс-служба.
Как отметил министр, помощь Франции Украине является долгосрочным обязательством.
"Почти 2 года Украина была на передовой, защищая свой суверенитет и обеспечивая безопасность Европы. Помощь Франции является долгосрочной. Это подтверждает то, что я приехал в Киев в свою первую поездку", - заявил глава МИД Франции.
Чего ожидать от визита
Как писало Le Figaro, в Киеве министр встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.
Сначала визит в Украину был запланирован с экс-министром Катрин Колоной, впрочем, Сежурне был назначен вместо нее.
Стоит также напомнить о том, что 8 января в отставку с должности премьер-министра подала Элизабет Борн, а уже на следующий день, 9 января, лидер Франции Эммануэль Макрон назначил на ее должность 34-летнего министра образования Габриэля Атталу.