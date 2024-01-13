Россияне сконцентрировали усилия в Донецкой области – Тарнавский

Российские оккупанты сконцентрировали усилия в Донецкой области, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Тарнавский в Telegram.

"Опять активизация врага - 59 боевых столкновений за сутки и 42 авиационных удара. Вчера захватчики сконцентрировали усилия в Донецкой области.

Также враг провел 879 артиллерийских обстрелов и значительно увеличил применение различных БпЛА. Последних наши воины уничтожили аж 56 единиц.

Кроме того, у оккупантов стало меньше на один ЗРК Бук-М1".

По данным Тарнавского, на Таврическом направлении россияне потеряли 338 воинов и 80 единиц техники.

В частности, 4 танка, 8 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 4 автомобиля, 2 единицы специальной техники и 1 вражеский склад с боеприпасами.