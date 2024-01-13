Кулеба и глава МИД Франции провели переговоры: о чем договорились

Министры иностранных дел Украины и Франции во время визита в Киев 13 января провели двусторонние переговоры, посвященные оборонной помощи и сотрудничеству, а также вступление Украины в ЕС и НАТО и привлечение РФ к ответственности, сообщает Европейская правда.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с французским коллегой Стефаном Сежурном.

По словам главы украинского МИД, стороны обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Также Париж и Киев затронули двустороннее оборонное сотрудничество.

"Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", – добавил Кулеба.

Еще одной темой переговоров стало движение Украины к ЕС и НАТО. Украинский министр сказал, что с французским коллегой скоординировали позиции на саммите Альянса в Вашингтоне и дальнейшие шаги по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – подчеркнул он.

Среди других тем общения Кулебы и Сежурне были вопросы замороженных активов России и создания спецтрибунала по поводу преступления российской агрессии.

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.