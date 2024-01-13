ОВА: Из-за ракетного удара по Сумщине без тепла остались 12 тысяч квартир

В результате вражеского ракетного удара по Шостке Сумской области получил повреждения инфраструктурный объект, из-за чего без теплоснабжения остались 12 тыс. квартир, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Начиная с 7.30 утра, враг нанес ракетные удары по городу Шостка Сумской области. Предварительно зафиксировано 7 взрывов. Поврежден объект инфраструктуры. Без отопления утром остались 12 тысяч квартир жителей. По состоянию на 11 часов началось возобновление теплоснабжения" , — говорится в сообщении.

Из резерва выделены материалы для устранения последствий ракетного удара в поврежденных постройках.

По предварительной информации, одна женщина получила ранения. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте происшествия продолжают работу аварийно-спасательные службы.