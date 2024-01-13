Bloomberg: На выборах на Тайване побеждает представитель демократов
На Тайване закрылись избирательные участки. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Bloomberg.
По состоянию на 14:31 отчеты подали 99% избирательных участков острова.
Во время президентской гонки избиратели выбирали между:
- нынешним вице-президентом Лаем Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП);
- мэром города Нью-Тайбей Хоу Юи из партии Гоминьдан;
- лидером молодой Тайваньской народной партии Ке Вэньчжэ.
"В дополнение к выбору нового президента, избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом. ДПП удерживает большинство в однопалатном законодательном органе с тех пор, как Цай Инвэнь впервые одержала победу на президентских выборах в 2016 году", - объясняет издание.
Выборы на Тайване
По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.
11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.