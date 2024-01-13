Глава МИД: Франция настроена усиливать способности Украины производить оружие

Париж настроен совместно усиливать возможности Киева в изготовлении систем вооружения на украинской территории, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместном со своим украинским коллегой брифинге.

"Мы настроены совместно усиливать способности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области", – подчеркнул он.

По его словам, Париж будет продолжать пытаться улучшать юридические и организационные рамки, чтобы сотрудничество с Киевом еще лучше развивалось.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции во время визита последнего в Киев 13 января провели двусторонние переговоры, посвященные оборонной помощи и сотрудничества, а также вступление Украины в ЕС и НАТО и привлечения РФ к ответственности.

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.