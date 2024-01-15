Трамп значительно опережает других республиканских кандидатов – опрос

Дональд Трамп значительно опережает других республиканцев по ключевым показателям популярности как кандидат в президенты США, сообщает Украинская правда.

Согласно опросу ABC News/Ipsos, в целом 72% взрослых, которые поддерживают Республиканскую партию, были бы довольны кандидатурой Трампа, тогда как в мае этот показатель составлял 75%.

61% опрошенных был бы доволен Роном Десантисом. Другие кандидаты имеют более низкие показатели: Никки Хейли – 48%; Вивек Рамасвами – 44%; Крис Кристи (который снял свою кандидатуру в среду) – 23%; и Аса Хатчинсон – 17%.

Трамп имеет особенно высокий рейтинг среди республиканцев и независимых республиканцев по трем показателям: он имеет наилучшие шансы на победу в ноябре, является сильным лидером и самым квалифицированным кандидатом от партии. Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, с меньшим отрывом, по двум другим показателям – эмпатия и общие ценности. А 7 из 10 республиканцев и сторонников Республиканской партии сообщают, что в целом положительно относятся к Трампу.

В то же время значительно меньше демократов и независимых демократов были бы довольны Байденом как кандидатом от своей партии – 57%.

При этом, если бы Байден и Трамп были кандидатами от основных партий, 37% опрошенных сказали, что они, скорее всего, серьезно рассмотрели бы кандидатуру третьей партии на пост президента. 15% сделали бы это с большой вероятностью.

Опрос ABC News/Ipsos был проведен с помощью вероятностного метода Ipsos KnowledgePanel 4-8 января 2024 года на английском и испанском языках среди случайной национальной выборки из 2228 взрослых. Партийное распределение составляет 25-25-41%, демократы-республиканцы-независимые. Результаты имеют погрешность выборки 2,5%. Опрос был подготовлен для ABC News компанией Langer Research Associates, а выборка и сбор данных осуществлялись компанией Ipsos.