Зеленский встретится с главой банковского холдинга JPMorgan в Давосе – СМИ

Владимир Зеленский планирует встретиться с главным исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном на этой неделе на Всемирном экономическом форуме. Таким образом украинский лидер стремится пополнить казну страны для борьбы с Россией.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Нью-йоркский банк JPMorgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции.

В сентябре руководитель отдела управления активами и капиталом JPMorgan Мэри Эрдоес, организовала для Зеленского встречу с американскими финансовыми лидерами, в частности Кеном Гриффином из Citadel и Джоном Греем из Blackstone Inc, чтобы обсудить вопросы поиска средств частного сектора для восстановления страны.

Кроме встречи с Димоном, президент Украины также планирует встретиться с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выступить с публичной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Всемирный экономический форум в Давосе

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.

Президент Владимир Зеленский 15 января посетит с рабочим визитом Швейцарию. Во время визита украинский лидер выступит со специальным обращением.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

14 января в Давосе прошла встреча ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана по урегулированию войны в Украине. В частности от Украины выступили министр обороны Рустем Умеров и омбудсмен Дмитрий Лубинец.