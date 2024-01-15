Германия готовится к гибридной войне России с НАТО – Bild

Бундесвер (Вооруженные силы Германии) готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале этого года.﻿﻿ Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что согласно документу, эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года.

В секретном документе ("Секретная информация - только для служебного пользования") Минобороны Германии подробно излагает возможный "Путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Bild описывает сценарий из документа, но из соображений безопасности не отражает всей информации о численности и передвижениях войск НАТО.

Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

Сначала скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после "дня Х". Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.