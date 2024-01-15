ISW: РФ готовится к новому наступлению, но не будет иметь значительных прорывов

Согласно данным, проанализированным экспертами Института изучения войны (ISW), россияне готовятся к новому наступлению, однако, по предварительной оценке, не смогут осуществить оперативно значимые прорывы, сообщает Украинская правда.

Российские источники утверждают, что войска РФ готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, как только земля замерзнет на востоке и юге Украины.

Российский литературный критик и теоретик альтернативной истории Сергей Переслегин заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине примерно между 12 января и 2 февраля после того, как земля замерзнет и, вероятно, после того, как украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, которые он прогнозирует.

Российский военный блогер заявил 14 января, что количество российских военнослужащих на фронте позволяет оккупантам проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будут оперативно значимые "прорывы".

Он утверждал, что морозная погода влияет на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту, особенно на херсонском направлении.

Еще один российский блогер заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового в западной части Запорожской области.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская авиация не может действовать на юге Украины из-за погодных условий.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников.

Он утверждал, что украинские силы выделяют беспилотники для нанесения ударов по каждой важной цели на западе Запорожской области, и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского личного состава.

По предварительной оценке ISW, минусовые температуры в Украине, вероятно, пока сдерживают операции на фронте, но, скорее всего, местность станет более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет.

Вместе с тем аналитики продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности.

ISW также оценивает, что российские войска не смогут осуществить оперативно значимые прорывы.

Ключевые выводы ISW за 14 января