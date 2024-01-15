ISW о ракетных ударах россиян: Хотят "преодолеть" украинскую ПВО

Российские захватчики "экспериментируют" с ракетными ударами разного типа, чтобы адаптировать свои системы и "преодолеть" украинскую ПВО.﻿﻿ Об этом говорится в отчете ISW, сообщает Украинская правда.

"Российские войска, вероятно, продолжают "экспериментировать" и адаптировать свои ракетные и беспилотные ударные комплексы против Украины, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону" , – отмечают аналитики.

Российский военный блогер утверждал, что войска РФ в последнее время наносят удары по Украине, используя различные типы ракет, в том числе гиперзвуковые баллистические Х-47 "Кинжал".

Он заявил, что оккупанты запускают неопределенные "воздушные приманки" и "Шахеды", чтобы вывести из строя украинские системы противовоздушной обороны и дать возможность российским войскам наносить успешные ракетные удары.

ISW наблюдал, как российские войска экспериментировали с различными комбинациями ударов беспилотниками и ракетных ударов, пытаясь проникнуть в украинские системы ПВО, поскольку украинские войска адаптировались к российским схемам ударов.

Аналитики ранее оценивали, что Россия может активизировать усилия по поставке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку при определенных обстоятельствах они могут быть более успешными для поражения целей в Украине.

Спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил 14 января, что санкции, вероятно, снижают качество российских ракет.

Сообщается, что снижение качества российских ракет может еще больше осложнить способность России наносить успешные серии ударов по Украине.