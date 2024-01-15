ISW: Оккупанты увеличили численность под Бахмутом до 80 тысяч

В обзоре Института изучения войны (ISW) говорится о том, что российские войска увеличили количество личного состава на Бахмутском направлении до около 80 000 человек, сообщает Украинская правда.

Источник: ISW

Детали: Российские и украинские силы продолжали позиционные бои возле Бахмута 14 января, но не было подтверждено никаких изменений на линии фронта в этом районе.

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Российский блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что российские силы продвинулись к северо-западу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видел визуальных доказательств, подтверждающих это суждение.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются к западу от Бахмута возле Хромового и к юго-западу от Бахмута возле Клещеевки, Андреевки и Ниу Йорка (к западу от Горловки).

Представитель украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска увеличили количество личного состава на Бахмутском направлении до около 80 000 человек, и что подразделения российского "Добровольческого корпуса" проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении.

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