Россияне заявили о сбитии трех украинских ракет

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт ночью 15 января сообщил, что над Курском и районом сработала система ПВО, позже он сообщил о трех сбитых "украинских ракетах", сообщает Украинская правда.

"В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" , – заявил губернатор.

Позже Старовойт заявил, что, по предварительной информации, "над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО" якобы "сбиты 3 украинские ракеты".

Утром Минобороны РФ сообщило, что "дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью".