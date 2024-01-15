За сутки РФ потеряла в Украине почти 1000 военных и 14 танков – Генштаб
За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 980 военных, 14 танков, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 370 980 (+980) человек,
- танков − 6 089 (+14) ед,
- боевых бронированных машин − 11 322 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 8 771 (+24) ед,
- РСЗО − 958 (+1) ед,
- средств ПВО − 650 (+2) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 865 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 815 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 698 (+31) ед,
- специальной техники – 1 356 (+3) ед.