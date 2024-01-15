Close button

За сутки РФ потеряла в Украине почти 1000 военных и 14 танков – Генштаб

За сутки РФ потеряла в Украине почти 1000 военных и 14 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 980 военных, 14 танков, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 370 980 (+980) человек,
  • танков − 6 089 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 322 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 8 771 (+24) ед,
  • РСЗО − 958 (+1) ед,
  • средств ПВО − 650 (+2) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 865 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 815 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 698 (+31) ед,
  • специальной техники – 1 356 (+3) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics