За сутки РФ потеряла в Украине почти 1000 военных и 14 танков – Генштаб

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 980 военных, 14 танков, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили: