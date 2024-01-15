Украинские военные сбили самолет А-50 над Азовским морем – СМИ

Украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22 вечером 14 января, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По информации из источников в Силах Обороны стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета ВКС РФ А-50 и повреждении Ил-22М11, бортовой номер 75106.

Как сообщается, самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 вкс РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов "скорой" и пожарной машины.

А-50 – это советский и российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления. Он может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным. командным пунктом.