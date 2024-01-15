"Лукойл" сократил производство бензина из-за санкций – росСМИ

Крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" вдвое сократила выпуск высокооктанового бензина на крупнейшем в РФ Нижегородском НПЗ,﻿ Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

По их словам, это произошло 4 января из-за выхода из строя установки каталитического крекинга. В частности, сломалось иностранное компрессорное оборудование, которое невозможно заменить в ближайшее время, поскольку санкции ограничили возможность его закупки.

Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. Из строя вышло более старое оборудование. Однако, по словам одного из собеседников, 26 декабря 2023 года произошла поломка и на установке каткрекинга 2015 года, но ее с тех пор удалось запустить на меньшей мощности.

С 10 января "Лукойл" остановил продажи АИ-95 на бирже, утверждают источники. По их словам, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Это провоцирует участников рынка запасаться топливом.