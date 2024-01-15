Десятки тысяч немцев протестовали против "Альтернативы для Германии"

Десятки тысяч немцев в течение выходных вышли на акции протеста против идей правопопулистск﻿ой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в разных городах, сообщает Европейская правда.

Демонстрации прошли во многих городах. Самой многочисленной стала акция в Берлине с около 25 тысячами участников.

К акции в Потсдаме с 10 тысячами человек присоединились канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Поводом для демонстрации стало расследование немецких журналистов о встрече политиков "АдГ" и членов других правых организаций, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Бербок отметила, что пришла на митинг вместе с обычными гражданами "за демократию и против фашизма старого и нового толка".

В Киле вышло около 8 тысяч человек, в Саарбрюкене – около 5000, в Гамбурге – около 2000.

Перед этим на информацию о встрече правых остро отреагировали представители всего политического спектра Германии.

Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны.

Однако президент Франк-Вальтер Штайнмайер сомневается в успешности такой инициативы с юридической точки зрения и прогнозирует, что процедура заняла бы очень длительное время. Бывший судья Федерального конституционного суда Ганс-Юрген Папьер считает, что попытки запретить "АдГ" только сплотили бы ее сторонников.