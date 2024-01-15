В разведке рассказали, сколько снарядов КНДР передала России

Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам украинской разведки, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.﻿ Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Основной боеприпас, поставляемый из КНДР - это 122 мм и 152 мм" , - уточняет он.

По оценкам ГУР, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

"Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства" , - отмечает Скибицкий.

Отвечая на вопрос о поставках КНДР в Москву баллистических ракет и их применении по Украине, представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время собирается соответствующая информация.