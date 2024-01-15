РФ попытается снова дестабилизировать Молдову и свергнуть правительство – Санду

Риски со стороны Москвы из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.﻿ Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию" , – сказала она.

Санду напомнила, что весь этот период Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, пытаясь каждый раз использовать режим в Приднестровском регионе.

"Мы осознаем эти риски и принимаем все меры, чтобы предотвратить эти дестабилизации. И мы доводим до граждан об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намерена свергнуть правительство" , - добавила президент Молдовы, подчеркнув, что правительству "еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места".

Санду подчеркнула, что Молдова рассчитывает в этом на поддержку Румынии и международного сообщества.

Ситуация в Молдове

Ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.