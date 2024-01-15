В прошлом году импорт авто в Украину сократился почти на 50%

За 2023 год в Украину было ввезено почти 400 тыс транспортных средств. Это самые низкие показатели за последние три года. По сравнению с 2022 годом импорт упал на 29,5%.﻿ Данные МВД проанализировала платформа "Опендатбот", сообщает Экономическая правда.

В прошлом году импортировали 377 063 транспортных средства, что на 48,8% меньше, чем в 2021 году, когда в страну ввезли 735 956 транспортных средств.

По сравнению с 2022 годом, когда было ввезено 534 863 транспортных средства, импорт упал на 29,5%.

Чаще всего в страну ввозили легковые автомобили – 73,7%. Далее следуют мотоциклы (10,1%) и грузовики (9,7%).

Средний возраст ввозимого автомобиля в 2023 году составляет 10 лет. Ввозимые машины помолодели на 2 года по сравнению с 2022 годом. Более 50% автомобилей, импортированных в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старым легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra в 1990 году.

Бензиновые авто остаются наиболее востребованными – их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве – 11,5%. В топ-3 попали Львовщина (10%) и Одесщина (7,6%).

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen – 13,1%. На втором месте – Renault (9,2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

Среди моделей самый популярный – Volkswagen Golf (3,2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Scenic.