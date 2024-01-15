Катар приостановил отправку танкеров из СПГ через Красное море – СМИ

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) через Баб-эль-Мандебский пролив после того, как авиаудары коалиции во главе с США по объектам хуситов в Йемене повысили риски на жизненно важном морском пути. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По данным агентства, по меньшей мере пять судов со сжиженным природным газом, эксплуатируемых Катаром, которые направлялись к проливу в южной части Красного моря, были остановлены с пятницы.

Три танкера остановились у берегов Омана, один - в Красном море, а другой - в Средиземном море вблизи Суэцкого канала.

Объединенные военные силы, в состав которых входят военно-морские силы США и Великобритании, посоветовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны в южной части Красного моря после авиаударов по хуситам.

По меньшей мере три крупных оператора нефтяных танкеров заявили, что будут избегать этого района.

"Хуситы пока не нападали на суда, перевозящие газ, с тех пор как они начали преследовать корабли в середине ноября, но нежелание Катара обеспечить транзит через пролив подчеркивает резкий рост рисков после ударов под руководством США.

Катар - один из крупнейших мировых экспортеров СПГ - был среди немногих поставщиков газа, которые продолжают использовать Красное море для отправки топлива в Европу" , - добавляет Bloomberg.

Катар является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после США и, как правило, отправляет экспортные поставки водным путем, поскольку альтернативой является гораздо более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки. В прошлом году на него приходилось около 13% западноевропейского потребления.