СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары по энергоинфраструктуре Киева

Служба безопасности в Ровенской области задержала боевика из группировки "Вагнер", которого российская разведка "забросила" в Украину для проведения диверсий, сообщает Украинская правда.

Как сообщает Ровенская областная прокуратура, 34-летний иностранец, который является гражданином Беларуси, в 2014-2017 годах был участником нескольких незаконных вооруженных формирований боевиков оккупированной Луганщины и Донетчины, в составе которых воевал против Украины.

В 2023 году мужчина входил в артиллерийское подразделение ЧВК "Вагнер" и участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины вблизи г. Бахмут Донецкой области.

СБУ уточняет, что мужчина вступил в ряды "Вагнера" в начале полномасштабного вторжения в Украину. Он штурмовал Бахмут и близлежащие поселки, а затем вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора.

Прокуратура сообщает, что 11 января 2024 года боевик для выполнения задания куратора незаконно пересек границу Украины, чтобы подготовить диверсию, которая обесточила бы центральные регионы. В частности, мужчина должен был установить GPS трекеры на объектах энергетической инфраструктуры Ровенской области, чтобы Россия получила точные координаты этих объектов для дальнейшего нанесения воздушных ударов.

СБУ сообщает, что узнала о плане РФ еще во время пребывания диверсанта в Беларуси. С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии в Украине.

"Вагнеровца" задержали "на горячем", когда он пытался закрепить GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

Прокуратура сообщает, что это произошло на территории Сарненского района Ровенской области. При себе он имел GPS трекеры и стартовые пакеты украинского мобильного оператора. Кроме того, с целью конспирации своей преступной деятельности диверсант использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

СБУ сообщает, что ему планируют сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

В то же время прокуратура сообщает, что ему уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Однако, кроме этих двух статей, прокуратура также указывает третью (ч. 1 ст. 14. - приготовление к преступлению). В сообщении прокуратуры не уточняется, по каким статьям ему сообщили о подозрении, однако в нем сказано, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, или пожизненное, с конфискацией имущества.