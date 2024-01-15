РФ значительно завысила количество новобранцев в армии за 2023 год – британская разведка

Британская разведка склоняется к тому, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году на еще 500 тысяч человек является преувеличением, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 15 января.

Разведка напоминает заявление экс-президента Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета безопасности, о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч человек.

"Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута" , – отмечают аналитики.

Разведка также считает очень вероятным, что основное мобилизационное бремя ложится на более бедные регионы и сельскую местность.