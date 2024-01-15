Залужный подтвердил уничтожение двух российских самолетов

Украинские военные вечером 14 января сбили два российских самолета над Азовским морем – А-50 и Ил-22. Информацию об этом подтвердили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Воздушных сил ВСУ.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!" , – говорится в сообщении главкома.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 также подтвердили в Воздушных силах.

"Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует..." , – говорится в сообщении.

Напомним, ранее медиа со ссылками на источники в Силах обороны сообщали об уничтожении двух самолетов РФ над Азовским морем. Об этом также писали российские военкоры и провоенные Telegram-каналы.

А-50 – это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.