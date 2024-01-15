Искусственный интеллект может заменить 40% рабочих мест в мире – МВФ

В Международном валютном фонде прогнозировали риски развития технологий. Так, почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала мировые правительства создать сети соцзащиты и предложить программы переквалификации, чтобы противостоять влиянию искусственного интеллекта.

"В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство - тревожную тенденцию, на которую политики должны активно реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности" , - написала она.

Георгиева отметила, что широко используемая технология искусственного интеллекта может как помочь, так и повредить человеческой рабочей силе.

Она также повторила предыдущие тезисы других экспертов, отметив, что ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках. В частности, из-за того, что офисные работники считаются более подверженными риску, чем рабочие, выполняющие физический труд.

Угрозы для более развитых стран

По ее словам, в более развитых странах искусственный интеллект может повлиять на 60% рабочих мест. Впрочем, несмотря на это, примерно половина из них может извлечь выгоду от того, как ИИ способствует повышению производительности.

"Для другой половины приложения с искусственным интеллектом могут выполнять ключевые задачи, которые выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу" , - отметила Георгиева.

Ссылаясь на анализ МВФ, она подчеркнула, что это приведет к снижению заработной платы и сокращению найма.

"В наиболее экстремальных случаях некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть" , - констатировала Георгиева.

Ожидается, что на страны с активно развивающейся экономикой и страны с низким уровнем дохода ИИ повлияет на 40% и 26% рабочих мест соответственно.

Риски для возрастов

Георгиева предупредила, что использование искусственного интеллекта может увеличить вероятность социальных беспорядков. Исследования показывают, что ИИ может помочь менее опытным работникам быстрее повысить свою производительность. Молодые работники могут легче использовать новейшие технологии, тогда как пожилые в данном вопросе трудно адаптивны.

Перспективы в области искусственного интеллекта

Однако, согласно оценке экономистов Goldman Sachs, сделанной в марте 2023 года, широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном счете повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов по всему миру благодаря использованию ИИ.