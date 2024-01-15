Ломились неизвестные: журналист-расследователь заявил о попытке запугивания

Журналист Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать, сообщает Украинская правда.

"Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома, ходил к другу (...) Поэтому эти уроды только напугали мою старенькую маму, которая после онкологии живет со мной.

Я даже не знаю, какому деген*рату пришла в голову такая идея по запугиванию журналиста" , – написал он.

Николов говорит, что через 15 минут после инцидента в одном из анонимных Telegram-каналов появился пост с видео и фото с места происшествия.

По словам журналиста, это Telegram-канал "Карточный Офис". Его связывают с Офисом президента Украины.

На видео видно, как в дверь, оклеенную бумажками с надписями "предатель", "уклонист" и др. стучат мужчины. Один из них сказал: "Будем разговаривать сейчас с тобой. Ты по видео очень хорошо умеешь разговаривать. Сейчас поговоришь... мы с тобой к президенту".