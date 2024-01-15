В Кремле отреагировали на сообщение о сбитии двух российских самолетов

Представитель Кремля Дмитрий Песков порекомендовал спросить у Министерства обороны РФ о судьбе самолетов А-50 и ИЛ-22, которые подбили над Азовским морем, сообщает Деловая столица.

"Нет, информации нет… Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции" , — отметил Песков и порекомендовал уточнять эту информацию в российском Минобороны.

Напоним, 14 января Силы обороны Украины сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подвели реактивный бомбардировщик ИЛ-22.

15 января Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил эту информацию в Facebook.