В Кремле отреагировали на сообщение о сбитии двух российских самолетов
Представитель Кремля Дмитрий Песков порекомендовал спросить у Министерства обороны РФ о судьбе самолетов А-50 и ИЛ-22, которые подбили над Азовским морем, сообщает Деловая столица.
"Нет, информации нет… Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", — отметил Песков и порекомендовал уточнять эту информацию в российском Минобороны.
Напоним, 14 января Силы обороны Украины сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подвели реактивный бомбардировщик ИЛ-22.
15 января Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил эту информацию в Facebook.