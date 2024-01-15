В России выросло количество людей с алкогольной зависимостью
В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость". Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата, сообщает Украинская правда.
"С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные "Ъ" эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и усилением геополитических противостояний", – говорится в публикации.
Отмечается, что до 2021 года в России систематически снижался показатель — число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами (острое состояние, которое сопровождается галлюцинациями, перепадами настроения, нарушениями сна и другими симптомами).
По данным Росстата, в 2010 году было взято под диспансерное наблюдение 153,9 тыс. пациентов с установленным впервые диагнозом "алкогольная зависимость" (из них 47,5 тыс. столкнулись с алкогольным психозом).
В 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тыс. (включая 30 тыс. с психозом), в 2019-м — 70,9 тыс. (из них 16,9 тыс. с психозом), в 2020-м — 54,9 тыс. (14 тыс. c психозом), а в 2021 году — 53,3 тыс. (12,8 тыс. с психозом).
Однако в 2022 году у этого показателя был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тыс. человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тыс.).
В российском Минздраве этот откат объяснили пандемией коронавируса.
Причиной, мол, стал "стресс от пандемии", считают в ведомстве, а также тот факт, что "инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь".