На Таврическом направлении оккупанты активно применяют авиацию – Тарнавский

Российские оккупанты с большим усердием штурмуют позиции ВСУ на Таврическом направлении. Кроме того, последние 72 часа подряд захватчики, не прекращая, бьют из авиации. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. Продолжают активные штурмовые и наступательные действия - 51 за вчера" , - рассказал он.

По словам Тарнавского, оккупанты снова задействуют бронетехнику. В частности, среднесуточное количество боеприкосновений держится на уровне около 50 уже неделю.

"Также вчера враг совершил 2 ракетных удара и 715 артобстрелов. Горячее всего на Авдеевском и Маринском направлениях" , - отметил генерал.

Общие потери захватчиков на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единиц военной техники. В частности, 6 ББМ, 3 артсистемы, 23 БПЛА. Также уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.