В МИД Китая прокомментировали отсутствие на встрече по поводу "формулы мира"

Китай приветствует и поддерживает все усилия, которые помогут обновлению мира в Украине, и будет продолжать работать с международным сообществом над поиском путей политического урегулирования. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отсутствие представителя Китая на встрече по Украинской формуле мира в Давосе, сообщает Укринформ.

"Китай поддерживает связь со сторонами конфликта и будет продолжать работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования кризиса" , - сказала Мао.

По ее словам, позиция Китая относительно "кризиса в Украине" последовательная и четкая с самого начала, ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.

"Мы приветствуем и поддерживаем все усилия, которые помогут обновлению мира (в Украине – ред.)" , - добавила дипломат.

На вопрос о том, возможна ли встреча Премьер-министра Китая Ли Цяна с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, Мао ответила, что информации об этом нет.

Как сообщалось, 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и политических советников с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Участие в мероприятии приняли представители 81 страны и международных организаций. Китай во второй раз пропустил эту встречу.