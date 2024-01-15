Турция пропустит форум в Давосе из-за войны в Газе – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал чиновникам своей страны пропустить нынешний Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции его организаторов относительно войны Израиля против ХАМАС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

По словам неназванных чиновников, министр финансов Турции Мехмет Симсек планировал посетить нынешний ВЭФ, пока Эрдоган, который критикует войну Израиля против ХАМАС, не отменил это решение.

Основатель и исполнительный председатель форума Клаус Шваб осудил террористические атаки ХАМАС против Израиля после того, как террористическая группировка убила около 1200 человек во время своего нападения в октябре.

Хотя Шваб также призвал принять меры для защиты гражданского населения Газы после начала израильской операции, это заявление возмутило турецких политиков.

Решение Эрдогана отозвать своих высокопоставленных чиновников с саммита затрудняет усилия Турции восстановить связь с мировыми инвесторами на фоне уменьшения инвестиций в страну в последние годы из-за экономической политики Анкары.

Ранее Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера, сравнив операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС в Газе с истреблением нацистами евреев.

Война в Газе, которую Израиль начал в ответ на беспрецедентную атаку ХАМАС 7 октября, привела к убийству почти 24 тысяч палестинцев, опустошению огромных массивов Газы. Около 85% из 2,3 миллиона жителей территории были изгнаны из домов.

Война привела к резкому росту напряженности в регионе: Израиль почти ежедневно обменивается обстрелами с ливанской боевой группировкой "Хезболла" и поддерживаемыми Ираном боевиками, которые атакуют объекты США в Сирии и Ираке.

Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы атаковали международное судоходство, вызвав волну авиаударов США и союзников на прошлой неделе.