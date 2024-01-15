Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Об этом заявил глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис, сообщает Европейская правда.

Он опубликовал фото встречи с Зеленским в аэропорту и слова поздравлений.

Бенвенуто в Свизере, Signor Presidente

Willkommen in der Schweiz, Herr Präsident

Bienvenue en Suisse, Monsieur le Président

Поздравляем в Швейцарии, господин Президент @ZelenskyyUa ???????????????????? pic.twitter.com/7ycRkjTIGH — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 15, 2024

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что в рамках визита в Швейцарию Зеленский встретится с главами обеих палат парламента, лидерами партий и президентом.

Кроме того, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч – в частности, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали, что Зеленский примет участие в одном из мероприятий 16 января.

Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".