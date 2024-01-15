В Румынии к протестам перевозчиков присоединились фермеры, затруднено движение

Румынские перевозчики и фермеры, стихийно присоединившиеся к ним, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение, сообщает Европейская правда.

В протесте привлечено около 4500 грузовиков, тракторов и другой техники. На кольцевой дороге Бухареста, как сообщают, движение почти парализовано. Некоторые протестующие приехали в столицу из регионов.

Местами на въездах в города полиция фильтрует транспорт и не пропускает протестующих. Так, возле Тимишоары колонну фермеров, по их словам, не пустили дальше с аргументом, что их техника предназначена для сельскохозяйственной деятельности, а не организованного перемещения по большим магистралям.

В южном городе Крайова протестующие заблокировали основной въезд в город после того, как их с транспортом не пропустили. Городские таксисты заявили, что присоединяются к акции.

В Бая-Маре, недалеко от границы с Черновицкой областью, протестующие едут в городе медленной колонной с десяток грузовиков и почти парализовали движение на своем маршруте.

Десятки фур протестующих стоят у таможенного пункта Недлак на границе с Венгрией.

В городе Сибиу в центрально-западной части страны с 12 часов едут колонной из около 80 машин.

Протесты проходят также в Александрии, Сучаве, городе Тиргу-Муреше и приграничном с Болгарией жители Долж.

Премьер Марчел Чолака в понедельник поручил профильным ведомствам разработать проекты законов для реагирования на проблемы, на которые жалуются фермеры и перевозчики.

Среди прочего, фермеры хотят компенсации за потери из-за засухи. Перевозчики озвучивают требования об ускорении процедуры прохождения границы, разрешении на незначительное превышение весовых лимитов, обеспечении "честной конкуренции", возмещении акцизного налога на горючее.

Также сообщают, что в связи с протестами за все время открыто 24 уголовных производства, в том числе за прямые призывы к насилию в чатах, где координируются участники акций.