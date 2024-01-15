Премьер Румынии: Претензии протестующих к украинскому зерну безосновательны

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в понедельник провел срочное совещание с министрами, участвующими в переговорах с протестующими в стране фермерами и перевозчиками. С 13 января эти протесты начали затрагивать украинские интересы, так как фермеры прибегли к блокированию дороги у крупнейшего грузового пункта пропуска на границе Украины и Румынии, сообщает Лига.Бизнес.

Пресс-служба правительства Румынии сообщила, что претензии фермеров к украинскому зерну не имеют оснований. С октября 2023 года, когда в Украине запустили систему верификации и согласования экспорта отдельных сельскохозяйственных товаров, украинское зерно на рынок Румынии не попадает вообще – оно идет только транзитом в порт Констанца на экспорт.

Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои из Украины сейчас возможен только на основе разрешений, выдаваемых румынским министерством сельского хозяйства на основании обращений местного бизнеса.

С начала года система лицензирования была распространена также на муку и сахар.

"Мы продолжаем добросовестно вести переговоры с протестующими. Мы готовы обсуждать все, кроме мер по сокращению уклонения от уплаты налогов. Это та красная линия, которую мы не можем пересечь" , — сказал Чолаку.

В декабре 2023 года, комментируя блокаду на польской границе, президент Владимир Зеленский говорил, что, "слава богу, появилась разумная Румыния, и президент Иоганнис помог нашим фермерам выжить". Однако в начале 2024 года и в Румынии начались протесты фермеров, одной из претензий которых является импорт агропродукции из Украины.