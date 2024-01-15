В НАТО прокомментировали публикацию Bild о войне с РФ в 2025 году

Материал немецкого таблоида Bild о том, что НАТО готовится к войне с Россией, основывается на документе, который является учебным сценарием. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, сообщает Европейская правда.

Сартс отметил, что Bild располагает учебным сценарием, который всегда является вымышленной ситуацией.

Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы" , – прокомментировал Сартс.

Накануне издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО.

В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.