В Румынии фермеры блокируют движение грузовиков на двух КПП из Украины

Румынские фермеры блокируют движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе Украины. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины, сообщает Европейская правда.

Около 12:00 фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", отметили в ГПСУ.

Ведомство отмечает, что также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска".

В то же время, указывают пограничники, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины.

Ранее сообщалось, что румынские перевозчики и фермеры, которые стихийно присоединились к ним, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение.