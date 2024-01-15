Верховный суд вернул на должность чиновницу с гражданством РФ: реакция Минюста

Министерство юстиции будет противостоять в суде возвращению на должность экс-чиновницы Марины Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство и во время пребывания в АР Крым контактировала с сотрудниками ФСБ РФ, сообщает Украинская правда.

Путь к восстановлению в должности бывшей заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции - начальницы Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области открыл Верховный суд.

9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы.

Дело направлено на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

Минюст отмечает, в материалах дела имеются документы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые свидетельствуют о добровольном приобретении бывшим государственным служащим Министерства юстиции гражданства страны-агрессора.

В частности, по информации Службы безопасности Украины, 13 марта 2014 года Прилуцкая прибыла в город Ялта (АР Крым), где зарегистрировала свое место жительства. После начала временной оккупации, чиновница повторно посетила Крым, где на основании ранее осуществленной регистрации получила паспорт гражданки РФ (по данным следствия, документ является действующим -ред.). Во время пребывания в АР Крым, по данным СБУ, экс-чиновница имела контакты с сотрудниками ФСБ РФ.

Как рассказал источник в Минюсте, место пребывания Прилуцкой по состоянию на сейчас неизвестно. Кроме того - Верховный суд принял решение без вызова сторон. Министерство узнало о рассмотрении дела, только получив копию постановления.