В МИД Польши не исключают новую волну беженцев из Украины

В польском МИД призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к устранению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в частности, женщины и дети" , - сказал Шейна.

Он добавил, что польское общество должно быть к этому готово.