Зеленский в Давосе встретится с представителями ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию проведет двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, сообщает Укринформ.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины" , – заявил президент.

Также Зеленский планирует в Берне провести переговоры с главами обеих палат парламента Швейцарии, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд. "Благодарю принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" , - отметил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе видения Украины.