Зеленский в Давосе встретится с представителями ЕС и НАТО
Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию проведет двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, сообщает Укринформ.
"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – заявил президент.
Также Зеленский планирует в Берне провести переговоры с главами обеих палат парламента Швейцарии, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд.
"Благодарю принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.
Он выразил надежду на то, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе видения Украины.
"Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины", - отметил Зеленский.