В Минобороны Германии прокомментировали статью Bild о подготовке к войне с РФ

В Бундесвере не комментируют резонансное сообщение немецкого таблоида Bild о подготовке НАТО к войне с Россией, но подтверждают, что воспринимают российскую угрозу серьезно. Об этом заявил представитель прессслужбы Минобороны ФРГ Митко Мюллер, сообщает Укринформ.

"В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ" , – сказал офицер.

В то же время Мюллер отметил, что Бундесвер, конечно, занимается актуальными безопасно-политическими угрозами, к которым относится также угроза со стороны России. Результаты анализа ситуации отражаются в составлении планов и подготовки учений, а также в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

"Мы бы не стали размещать эту бригаду там в ближайшие годы, если бы угрозы не были реальными" , - заметил Мюллер.

Он подчеркнул, что военное руководство Германии серьезно воспринимает угрозу, поэтому проводит разнообразные учения по повышению боеготовности Бундесвера. Политикой, в том числе в рамках НАТО остается сдерживание, напомнил офицер.

Накануне Bild обнародовал пункты тайного документа министерства обороны ФРГ, в котором содержится предположение, что эскалация между НАТО и Россией может состояться уже в феврале этого года, а в 2025-м может дойти до прямого столкновения блока с российскими войсками, ориентировочно в районе стран Балтии. . Bild подчеркнул, что этот сценарий является легендой учений НАТО в Балтийском регионе в 2024 году.