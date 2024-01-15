Полиция начала проверку по факту угроз журналисту Николову

Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, правоохранители не называют фамилии, но перед этим журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщила Полиция Киева в Telegram.

"Во время мониторинга в одной из социальных сетей полицейские обнаружили публикацию об угрозах одному из представителей медиа.

Правоохранители зарегистрировали обнаруженную информацию в журнал Единого учета заявлений и сообщений".

Сообщается, что по указанному факту проводится проверка.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин у себя в Facebook написал, что провокация возле квартиры Юрий Николов по имеющейся информации четко укладывается в препятствование деятельности журналиста (ст 171.2 возможно и 3).

"Следим, будем действовать по обстоятельствам" , - отметил он.

Что предшествовало: Перед этим журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать.

Справочно: Юрий Николов - журналист-расследователь, который сделал ряд скандальных расследований, в том числе о коррупции в закупках для ВСУ. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен".