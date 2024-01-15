Кулеба: Украина победит независимо от партийной принадлежности будущего президента США

Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего американского президента, а помощь стране соответствует стратегическим интересам США.﻿ Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба польскому изданию Układ Sił, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

У него спросили, будет ли после выборов президента США такой же, как сейчас, поддержка Украины со стороны Вашингтона.

"Исторически демократы в США были менее охотно воевать с Россией, но нам повезло, что есть президент Джо Байден, который является демократом и понимает Украину. Он понимает, что поставлено на карту, и делает очень, очень много, чтобы нам помочь. Не только для нас, но и для мира, который представляют Соединенные Штаты" , - заявил министр.

Однако, по его словам, с другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были более готовы бороться с Россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии.

"Но у нас есть потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, который имеет разные взгляды на отношения с Украиной и Россией" , - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что хочет не слишком упрощать ситуацию ни для демократов, ни для республиканцев, ни в контексте Соединенных Штатов в целом. Потому что, в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина.