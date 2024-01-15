Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 в районе Днепра
Воздушные силы ВСУ днем 15 января сбили авиационную ракету Х-59 в районе города Днепр, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
"Очередная управляемая авиационная ракета Х-59 уничтожена подразделением Воздушное командование "Восток" в Днепровском районе Днепропетровской области".
Предыстория:
- В Днепропетровской области звучала воздушная тревога с 15:03 до 15:34. В 15:22 воздушники сообщили о ракете, летящей в направлении Днепра.