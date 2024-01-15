FT: Польша выступит против продления торговых льгот для Украины

Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины, которое может быть объявлено уже во вторник, 16 января, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно Financial Times.

25 мая 2023 года Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

Исполнительный орган ЕС, как ожидается, 16 января предложит продлить до июня 2025 года приостановление действия тарифов и импортных квот на украинскую продукцию, чтобы помочь удержать экономику Украины на плаву.

Ожидается, что Еврокомиссия дополнит предложение положением, которое позволит быстро остановить украинский экспорт, если он заполонит рынок в некоторых странах-членах.

Несмотря на смену власти в прошлом году, Польша на практике не отказалась от протекционистской политики предшественников "Права и справедливости". По данным FT, Варшава хочет заключить с Киевом соглашение об экспортном лицензировании продукции – подобное тому, которое Украина согласовала с Румынией и Болгарией.

"Основная часть работы заключается в диалоге между двумя столицами (Варшавой и Киевом. – Ред.)", – сказал Financial Times на условиях анонимности один из дипломатов ЕС.

Издание, однако, указывает, что позиция Польши относительно продления торговых льгот для Украины не повлияет на результат, поскольку это решение принимается большинством голосов.

Ранее польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС. Войцеховский пригрозил не поддержать регламент о продлении преференций, если не будут учтены его предложения.