Буданов прокомментировал уничтожение российского самолета А-50

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Financial Times.

"А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе"

По словам Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Он добавил, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".

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