Буданов прокомментировал уничтожение российского самолета А-50
Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Financial Times.
"А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе"
По словам Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Он добавил, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".
Что предшествовало:
- Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.
- Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.
- По данным Воздушных сил ВСУ, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 вероятно уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.