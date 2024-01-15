В Израиле недалеко от Тель-Авива произошел теракт, есть погибшая и раненые

В Израиле в городе Раанана, недалеко от Тель-Авива, в понедельник, 15 января, произошел теракт. В результате погибла 70-летняя женщина, ранены еще по меньшей мере 17 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

По данным издания, во время нападения нападавшие захватили по меньшей мере три автомобиля и протаранили пешеходов в нескольких местах города. Также они нанесли ножевые ранения нескольким жертвам.

Израильские силовики сообщают о двух задержанных.

"Двух подозреваемых зовут Ахмед Зидат, 25 лет, и Махмуд Зидат, 44 года, оба жителя города Бани-Наим на юге Западного берега реки Иордан, недалеко от Хеврона. По данным Шин-Бета, оба были внесены в черный список" езд в Израиль в прошлом" , – пишет издание.

Отмечается, что нападение произошло в то время, когда в школах заканчивался учебный день.

Согласно сообщениям, один из террористов ударил ножом водителя на улице, после чего угнал машину и наехал на трех человек. Затем террорист застрял и покинул машину, после чего угнал второй автомобиль и поехал дальше, проехав по центральной улице и протаранив по меньшей мере еще одну группу людей, рассказали свидетели.

Как пишет издание The Jerusalem Post, ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка ХАМАС.