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Российская армия атаковала Никопольский район дронами и артиллерией

Российская армия атаковала Никопольский район дронами и артиллерией
Фото: wikimedia.org

Российская армия гатила по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии, есть разрушения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"9 дронов-камикадзе сегодня направил агрессор на Никопольщину. Дважды гнал с артиллерии. От вражеских ударов содрогались райцентр, Марганецкая и Мировская общины".

Изуродованные хозяйственные постройки. Прошло без погибших и пострадавших.

Предыстория:

  • Воздушные силы ВСУ днем 15 января сбили авиационную ракету Х-59 в районе Днепра.

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