Российская армия атаковала Никопольский район дронами и артиллерией

Российская армия гатила по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии, есть разрушения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"9 дронов-камикадзе сегодня направил агрессор на Никопольщину. Дважды гнал с артиллерии. От вражеских ударов содрогались райцентр, Марганецкая и Мировская общины".

Изуродованные хозяйственные постройки. Прошло без погибших и пострадавших.

Предыстория: