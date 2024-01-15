Российская армия атаковала Никопольский район дронами и артиллерией
Российская армия гатила по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии, есть разрушения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"9 дронов-камикадзе сегодня направил агрессор на Никопольщину. Дважды гнал с артиллерии. От вражеских ударов содрогались райцентр, Марганецкая и Мировская общины".
Изуродованные хозяйственные постройки. Прошло без погибших и пострадавших.
Предыстория:
- Воздушные силы ВСУ днем 15 января сбили авиационную ракету Х-59 в районе Днепра.