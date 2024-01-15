Россия ударила по поселку Нью-Йорк: 3 человека ранены, еще 5 под завалами

Российская армия сбросила на поселок Нью-Йорк в Донецкой области 2 авиабомбы и ударила ракетой по жилому дому, три человека ранены, еще пятеро под завалами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Три человека ранены, еще 5 находятся под завалами — таковы предварительные последствия удара по Нью-Йорку.

Россияне сбросили в поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку — в доме обрушился подъезд, под руинами находятся люди".

Точные последствия атаки станут известны позже. На месте работают спасатели и полиция.