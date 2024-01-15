Маркарова рассказала, на каком этапе находятся отношения Украины и США
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на каком этапе находится ситуация с продолжением военной помощи Украине от Штатов, сообщает Деловая столица.
Об этом она сказала в Украинском доме в Давосе.
"Сегодня у нас поворотный пункт, сегодня у нас решающий момент. Ничего не изменилось в ситуации на фронте – россияне все еще хотят нас убить, а мы все еще абсолютно решительны в том, чтобы этого им не разрешить… Мы боремся с общим врагом, который грозит всем демократическим союзникам. Но с марта мы видим такие обсуждения в Вашингтоне, что дополнительный бюджет и дополнительные пакеты, которые нам были нужны еще в октябре, не поступили", – говорит она.
Маркарова отметила, что Украина видит, что 2024 год будет годом выборов, но демократические страны должны принимать решения быстро, поскольку автократические Иран, Северная Корея, Россия и ХАМАС показывают, что они могут совершать ужасные военные преступления. "А как им могут противостоять демократии?", спросила Маркарова.
"Мы идем к очень важной дискуссии с двумя партиями на капитолийском холме. Мы говорим о том, что, несмотря на то, что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи к Рождеству, обсуждение продолжается и мы видим прогресс. Я хочу сказать, что положительные сигналы уже есть — нет Мы знаем, что обсуждаются другие вопросы, даже не связанные с Украиной, но они идут одним пакетом – вопросы внутренней безопасности, безопасности на южной границе… Надо ускорить принятие решений и предоставить и оружие, и деньги – это самый важный вызов перед которым мы предстали сегодня", – сказала Маркарова.